Caen cuatro en Tianguistenco con droga, arma y motos robadas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tianguistenco.-
Cuatro personas fueron detenidas en la colonia Santiago Tilapa, luego de que
policías estatales los sorprendieran con droga, un arma y motocicletas aparentemente
robadas.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
informó que durante un operativo de vigilancia en las calles Benito Juárez y
Melchor Ocampo, los oficiales detectaron un grupo con comportamiento
sospechoso, por lo que decidieron realizar una inspección conforme al
protocolo.
En la revisión, aseguraron una bolsa con marihuana, una
subametralladora calibre 9 mm con cartuchos útiles, así como dos motocicletas:
una con reporte de robo y otra sin número de identificación.
Los detenidos fueron identificados como Beatriz “N”, de 36
años; David “N”, 37; Daniel “N”, 26, y Gustavo “N”, 35 años. Al parecer, estas
personas podrían estar vinculadas a robos de vehículos, motocicletas y
transeúntes en Tianguistenco, además de municipios cercanos como Xalatlaco y
Capulhuac.
Tras la detención, los sujetos fueron informados de sus derechos y presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer su posible participación en otros delitos relacionados.
