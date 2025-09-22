Detienen a seis por extorsión a comerciante en Ixtapaluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención
de seis personas señaladas por su posible participación en un delito de extorsión
contra una comerciante de ropa en Santa Cruz Tlapacoya, municipio de
Ixtapaluca.
Los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2025, cuando la
víctima y otra mujer instalaron un puesto de ropa y fueron abordadas por los
ahora detenidos, quienes les exigieron una cuota económica para permitir la
venta. Los sujetos intimidaron a la víctima con armas de fuego, efectuando
disparos al piso y amenazando con agredirlos físicamente en caso de no cumplir
con un pago mensual.
Tras una investigación iniciada por el Ministerio Público,
se identificó a los presuntos responsables y se solicitó una orden de
aprehensión, cumplimentada el 19 de septiembre en la colonia Centro, Tlalnepantla.
Los seis detenidos fueron identificados como José de Jesús “N”, Marco Antonio
“N”, José Ernesto “N”, Gustavo “N”, Jonathan “N” y Jazmín del Carmen “N”, los
cuales fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer si los detenidos están vinculados a otros casos en particular.
