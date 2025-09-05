Caen siete por robo de autos y motos en Tianguistenco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tianguistenco.- Una
operación coordinada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
permitió la detención de siete personas que se encontrarían relacionadas con el
robo equiparado de vehículos y posibles integrantes de una banda delictiva que
opera en la región.
La detención tuvo lugar luego de que una persona fuera
despojada de un automóvil Nissan Tsuru blanco sobre la carretera Xalatlaco - Coatepec,
a la altura del basurero. Gracias a un patrullaje preventivo, elementos de la
SSEM localizaron el vehículo robado en la localidad de San Nicolás Coatepec de
las Bateas, específicamente en la calle Niños Héroes, donde fue ingresado a un
domicilio con reja blanca y zaguán negro.
Con autorización de la propietaria del inmueble, los
oficiales ingresaron al lugar, asegurando el perímetro. En el interior
localizaron el Nissan Tsuru blanco reportado como robado, tres motocicletas
Italika, también con reporte de robo, otro vehículo marca Nissan y dos placas
vehiculares robadas
En el operativo fueron detenidas siete personas, identificadas
como Monserrat “N” de 25 años, Evelin “N”de 33, Nahomi “N”de 23, José “N” de 28
años, Herson “N” de 24, Daniel “N” de 26 y Miguel “N” de 46 años, quienes
fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio
Público.
Las primeras indagatorias apuntan a que los detenidos formarían parte de una banda criminal que opera en los municipios de Capulhuac, Xalatlaco y Santiago Tianguistenco. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y desarticular esta red delictiva.
