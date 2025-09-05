viernes, 5 de septiembre de 2025

Caen siete por robo de autos y motos en Tianguistenco


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tianguistenco.- Una operación coordinada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) permitió la detención de siete personas que se encontrarían relacionadas con el robo equiparado de vehículos y posibles integrantes de una banda delictiva que opera en la región.

La detención tuvo lugar luego de que una persona fuera despojada de un automóvil Nissan Tsuru blanco sobre la carretera Xalatlaco - Coatepec, a la altura del basurero. Gracias a un patrullaje preventivo, elementos de la SSEM localizaron el vehículo robado en la localidad de San Nicolás Coatepec de las Bateas, específicamente en la calle Niños Héroes, donde fue ingresado a un domicilio con reja blanca y zaguán negro.

Con autorización de la propietaria del inmueble, los oficiales ingresaron al lugar, asegurando el perímetro. En el interior localizaron el Nissan Tsuru blanco reportado como robado, tres motocicletas Italika, también con reporte de robo, otro vehículo marca Nissan y dos placas vehiculares robadas

En el operativo fueron detenidas siete personas, identificadas como Monserrat “N” de 25 años, Evelin “N”de 33, Nahomi “N”de 23, José “N” de 28 años, Herson “N” de 24, Daniel “N” de 26 y Miguel “N” de 46 años, quienes fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público.

Las primeras indagatorias apuntan a que los detenidos formarían parte de una banda criminal que opera en los municipios de Capulhuac, Xalatlaco y Santiago Tianguistenco. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y desarticular esta red delictiva.

