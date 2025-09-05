Lo detienen en San Mateo Atenco por apuñalar a hombre que no se dejó asaltar
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Mateo Atenco.-
Gracias a la labor conjunta entre elementos de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal de San Mateo Atenco, fue
detenido un hombre señalado como probable responsable de un homicidio ocurrido
en esta localidad.
El hecho tuvo lugar en la calle Los Serranos, entre 16 de
septiembre y Matamoros, donde un hombre hasta el momento no identificado, fue
atacado con un cuchillo tras oponerse a un asalto. La víctima resultó con una
herida en la espalda y, aunque fue trasladado a un hospital cercano, perdió la
vida.
Tras una llamada de emergencia al número 9-1-1, se activó un
operativo coordinado entre las fuerzas estatales y municipales, con apoyo del
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), como parte
del esquema de Coordinación Estado y Municipio.
El presunto delincuente, identificado como Christopher “N”,
de 29 años de edad, intentó huir del lugar e ingresó a una casa cercana.
La detención se logró con la autorización del propietario
del inmueble. Durante el procedimiento, al sospechoso se le leyeron sus
derechos conforme a la ley y fue puesto a disposición del Ministerio Público,
donde se continuará con las investigaciones correspondientes.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión