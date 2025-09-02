Claudia Sheinbaum rinde primer informe de gobierno
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- Claudia
Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, presentó su primer
informe de gobierno desde el Palacio Nacional, destacando resultados
considerados históricos en diversos frentes.
Según lo expuesto, la pobreza en México bajó del 41.9 % al
29.5 % entre 2023 y 2024, el nivel más bajo en cuatro décadas. Además, el
coeficiente de Gini descendió de 0.426 a 0.391, consolidando al país como el
segundo con menor desigualdad en América, solo detrás de Canadá.
En el ámbito legislativo, Sheinbaum informó la aprobación de
19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes orientadas a consolidar la
Cuarta Transformación. Entre los cambios más significativos figuran la elección
directa de ministros del Poder Judicial, la integración de la Guardia Nacional
a la SEDENA, y el reconocimiento legal de los pueblos indígenas y afromexicanos
como sujetos de derecho.
En materia de bienestar social, se destinaron 850 mil
millones de pesos, equivalentes al 2.3 % del PIB, a programas que alcanzaron a
32 millones de familias. Además, se anunciaron nuevos hospitales y mejoras en
el abasto de medicamentos. El crecimiento económico fue del 1.2 % anual, con
récord en inversión extranjera directa y una inflación controlada en 3.5 %. En
seguridad, los homicidios dolosos bajaron un 25 %, mientras que delitos de alto
impacto como feminicidios y robos con violencia también mostraron reducciones
notables. El informe también enfatizó el aumento del 193 % en inversión para investigación
científica y tecnológica, con proyectos como el vehículo eléctrico Olinia y
satélites mexicanos.
En educación, se eliminaron barreras de ingreso como el examen COMIPEMS y se ampliaron los espacios en nivel medio superior, además de mejoras salariales para el magisterio. Finalmente, se destacaron medidas para garantizar la equidad de género y la inclusión de comunidades indígenas y afromexicanas. Con estos resultados, Sheinbaum trazó una narrativa de continuidad y profundización del proyecto de transformación iniciado en 2018, marcando un gobierno que busca integrar desarrollo social, seguridad, equidad y progreso científico.
