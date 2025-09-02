martes, 2 de septiembre de 2025

Inician periodo nuevos jueces y magistrados elegidos por elección popular


Inician periodo nuevos jueces y magistrados elegidos por elección popular

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- A partir de este 1 de septiembre, la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación en Toluca tiene nuevos magistrados para el periodo 2025-2033. Entre los nuevos integrantes destaca el nombramiento de Omar Hernández Esquivel, quien, a sus 30 años, se convierte en el magistrado más joven de la historia de esta sala.

Los nuevos magistrados que dirigirán la Sala Regional en la Quinta Circunscripción (que abarca los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán) son:

Nereida Berenice Ávalos Vázquez

Marcela Elena Fernández Domínguez

Omar Hernández Esquivel

La elección de estos magistrados fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aunque hubo impugnaciones que argumentaban que una mujer debía ser elegida en lugar de Omar Hernández, el TEPJF determinó que las reglas de paridad de género se cumplieron al elegir a dos mujeres y un hombre, por lo que su nombramiento se mantuvo.

Los magistrados salientes, Alejandro David Avante Juárez y Fabián Trinidad Jiménez, terminaron sus funciones después de no conseguir los votos necesarios para continuar en sus cargos. Ambos fueron despedidos en una ceremonia de conclusión, y el magistrado Avante se despidió de su cargo a través de redes sociales, expresando su gratitud por los 27 años de servicio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 