Inician periodo nuevos jueces y magistrados elegidos por elección popular
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- A partir de
este 1 de septiembre, la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación en
Toluca tiene nuevos magistrados para el periodo 2025-2033. Entre los nuevos
integrantes destaca el nombramiento de Omar Hernández Esquivel, quien, a sus 30
años, se convierte en el magistrado más joven de la historia de esta sala.
Los nuevos magistrados que dirigirán la Sala Regional en la
Quinta Circunscripción (que abarca los estados de Colima, Hidalgo, Estado de
México y Michoacán) son:
Nereida Berenice Ávalos Vázquez
Marcela Elena Fernández Domínguez
Omar Hernández Esquivel
La elección de estos magistrados fue confirmada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Aunque hubo
impugnaciones que argumentaban que una mujer debía ser elegida en lugar de Omar
Hernández, el TEPJF determinó que las reglas de paridad de género se cumplieron
al elegir a dos mujeres y un hombre, por lo que su nombramiento se mantuvo.
Los magistrados salientes, Alejandro David Avante Juárez y Fabián Trinidad Jiménez, terminaron sus funciones después de no conseguir los votos necesarios para continuar en sus cargos. Ambos fueron despedidos en una ceremonia de conclusión, y el magistrado Avante se despidió de su cargo a través de redes sociales, expresando su gratitud por los 27 años de servicio.
