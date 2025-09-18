jueves, 18 de septiembre de 2025

Detienen a sujeto por encubrimiento tras localizar vehículo implicado en robo con violencia


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapan de la Sal.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó sobre la localización y aseguramiento de un vehículo relacionado con un robo con violencia a una tienda comercial, ocurrido el pasado 4 de abril en el municipio de Tlalnepantla.

Gracias a labores de patrullaje y un operativo de búsqueda, elementos de la SSEM ubicaron una camioneta Ford Explorer, modelo 2013, color negro, sobre la calle Ecología, en la colonia Santa Ana, municipio de Ixtapan de la Sal. La unidad había sido reportada originalmente a través del número de emergencias 9-1-1.

Tras cotejar los datos del vehículo con el Centro de Mando Estatal, se confirmó su relación con el robo. En el lugar fue detenido José “N”, de 36 años, por su probable participación en el delito de encubrimiento por receptación.

Durante la intervención, se le leyeron sus derechos y fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, junto con la unidad asegurada. La autoridad ministerial ya inició una carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

De acuerdo con la investigación, la camioneta había sido rastreada desde su paso por la carretera Toluca-Tenango, a la altura de la colonia Guadalupe en Santa María Rayón, y posteriormente por la autopista Tenango–Ixtapan de la Sal. La zona de confort identificada por las autoridades se ubica en la colonia Buenavista Segunda Sección, en el municipio de Tultitlán.

