Detienen a sujeto por encubrimiento tras localizar vehículo implicado en robo con violencia
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapan de la Sal.-
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó sobre la
localización y aseguramiento de un vehículo relacionado con un robo con
violencia a una tienda comercial, ocurrido el pasado 4 de abril en el municipio
de Tlalnepantla.
Gracias a labores de patrullaje y un operativo de búsqueda,
elementos de la SSEM ubicaron una camioneta Ford Explorer, modelo 2013, color
negro, sobre la calle Ecología, en la colonia Santa Ana, municipio de Ixtapan
de la Sal. La unidad había sido reportada originalmente a través del número de
emergencias 9-1-1.
Tras cotejar los datos del vehículo con el Centro de Mando
Estatal, se confirmó su relación con el robo. En el lugar fue detenido José
“N”, de 36 años, por su probable participación en el delito de encubrimiento
por receptación.
Durante la intervención, se le leyeron sus derechos y fue
presentado ante la Agencia del Ministerio Público, junto con la unidad
asegurada. La autoridad ministerial ya inició una carpeta de investigación para
definir su situación jurídica.
De acuerdo con la investigación, la camioneta había sido rastreada desde su paso por la carretera Toluca-Tenango, a la altura de la colonia Guadalupe en Santa María Rayón, y posteriormente por la autopista Tenango–Ixtapan de la Sal. La zona de confort identificada por las autoridades se ubica en la colonia Buenavista Segunda Sección, en el municipio de Tultitlán.
