Lo vinculan a proceso por el feminicidio de dos adultas mayores en Chimalhuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Erick
“N”, de 33 años, fue vinculado a proceso por su probable participación en el
homicidio de dos mujeres de la tercera edad, ocurrido el pasado 25 de agosto en
el barrio Plateros del municipio de Chimalhuacán.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas se
encontraban en el interior de su domicilio cuando el imputado, quien era su
vecino, ingresó al lugar y las agredió físicamente. Una de ellas falleció por
heridas provocadas con un objeto punzocortante, mientras que la otra perdió la
vida a causa de un traumatismo craneoencefálico. Tras cometer el crimen, el
agresor huyó.
Elementos de la Policía de Investigación lograron ubicar y
detener a Erick “N”, quien fue ingresado a un Centro Penitenciario y de
Readaptación Social de la región. Un juez del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl
dictó auto de vinculación a proceso, ordenó prisión preventiva justificada y
concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación
complementaria.
Cabe destacar que, conforme al principio de presunción de inocencia, Erick “N” debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión