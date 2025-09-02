EdoMéx entre los estados con más reducción de homicidios dolosos, afirman durante la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ciudad de México.-
En el marco de la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, celebrada en el Palacio Nacional, la gobernadora del Estado de México,
Delfina Gómez Álvarez, destacó los avances en materia de seguridad en el
territorio mexiquense, subrayando una reducción del 45% en el delito de
homicidio doloso entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Durante el encuentro, encabezado por la presidenta de
México, Claudia Sheinbaum Pardo y con la participación de los 32 gobernadores
del país, se presentó un balance nacional en seguridad pública, donde se
reconoció que el Estado de México es una de las 26 entidades donde ha disminuido
este delito de alto impacto.
“Nuestro trabajo coordinado con el Gobierno de México ha
dado resultados. En la reunión se resaltó que el EdoMéx es una de las 26
entidades donde ha disminuido el delito de homicidio doloso. Trabajamos con el
poder de servir por la seguridad y tranquilidad de las familias mexiquenses”,
expresó Gómez Álvarez durante su intervención.
La mandataria estatal también reafirmó su compromiso con el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad, así como con la búsqueda de
personas desaparecidas, como parte de una estrategia integral para garantizar
la paz en la entidad más poblada del país.
La sesión del consejo sirvió como plataforma para evaluar los resultados de las políticas implementadas por los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, y reforzar la coordinación interinstitucional ante los desafíos que persisten en diversas regiones del país.
