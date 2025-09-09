Gobierno del Estado de México preserva tradición del Deshilado, patrimonio textil mexiquense
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El
deshilado, una delicada técnica artesanal textil, continúa siendo una de las
expresiones culturales más representativas del Estado de México. Esta práctica
consiste en retirar hilos de una tela natural, principalmente de algodón, para
crear calados decorativos que se rellenan con finos bordados hechos
completamente a mano.
Actualmente, 3,860 artesanas y artesanos se dedican al deshilado en la entidad, de los cuales 3,714 son mujeres, según datos del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM). Esta labor exige precisión, paciencia y un profundo conocimiento técnico en bordado.
Municipios como Toluca, Aculco, Almoloya de Juárez, Temascaltepec,
Valle de Bravo y Tejupilco destacan por su actividad artesanal en esta técnica, la cual consiste en extraer hilos de la tela de forma controlada y luego trabajar los hilos restantes con aguja e hilo para crear patrones al gusto.
Las piezas más comunes incluyen servilletas, rebozos, manteles, caminos de mesa
y prendas de vestir.
El IIFAEM, junto con la Secretaría de Cultura y Turismo del
Estado de México, impulsa el registro, promoción y comercialización de estos
productos. Tiendas Casart, ubicadas en Paseo Tollocan Núm. 700 y en el Parque
de la Ciencia Fundadores en Toluca, allí, cualquier curioso o amante de las
piezas artesanales pueden adquirir diversas piezas creadas por manos artesanas
mexiquenses.
El deshilado ha sido reconocido como patrimonio cultural del Estado de México, un símbolo de identidad y tradición que sigue vivo gracias a manos expertas que tejen historia en cada hilo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión