Gobierno del Estado de México preserva tradición del Deshilado, patrimonio textil mexiquense


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El deshilado, una delicada técnica artesanal textil, continúa siendo una de las expresiones culturales más representativas del Estado de México. Esta práctica consiste en retirar hilos de una tela natural, principalmente de algodón, para crear calados decorativos que se rellenan con finos bordados hechos completamente a mano.

Actualmente, 3,860 artesanas y artesanos se dedican al deshilado en la entidad, de los cuales 3,714 son mujeres, según datos del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM). Esta labor exige precisión, paciencia y un profundo conocimiento técnico en bordado.

Municipios como Toluca, Aculco, Almoloya de Juárez, Temascaltepec, Valle de Bravo y Tejupilco destacan por su actividad artesanal en esta técnica, la cual consiste en extraer hilos de la tela de forma controlada y luego trabajar los hilos restantes con aguja e hilo para crear patrones al gusto. Las piezas más comunes incluyen servilletas, rebozos, manteles, caminos de mesa y prendas de vestir.

El IIFAEM, junto con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, impulsa el registro, promoción y comercialización de estos productos. Tiendas Casart, ubicadas en Paseo Tollocan Núm. 700 y en el Parque de la Ciencia Fundadores en Toluca, allí, cualquier curioso o amante de las piezas artesanales pueden adquirir diversas piezas creadas por manos artesanas mexiquenses.

El deshilado ha sido reconocido como patrimonio cultural del Estado de México, un símbolo de identidad y tradición que sigue vivo gracias a manos expertas que tejen historia en cada hilo.

