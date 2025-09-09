martes, 9 de septiembre de 2025

Aseguran más de 58 mil litros de huachicol en el Arco Norte: Tres detenidos


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jilotepec.- Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 58,500 litros de gasolina durante una inspección realizada en el Libramiento Arco Norte, a la altura de Jilotepec, Estado de México.

Durante el operativo, los agentes inspeccionaron tres camiones tipo cisterna (tractocamiones), localizando el combustible presuntamente transportado de forma irregular. Como resultado del hallazgo, fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del combustible y la posible vinculación de los detenidos con redes de tráfico ilegal de hidrocarburos.

