Aseguran más de 58 mil litros de huachicol en el Arco Norte: Tres detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jilotepec.-
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 58,500 litros de gasolina durante
una inspección realizada en el Libramiento Arco Norte, a la altura de
Jilotepec, Estado de México.
Durante el operativo, los agentes inspeccionaron tres
camiones tipo cisterna (tractocamiones), localizando el combustible
presuntamente transportado de forma irregular. Como resultado del hallazgo,
fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición de las
autoridades correspondientes.
Las investigaciones continúan para determinar el origen del combustible y la posible vinculación de los detenidos con redes de tráfico ilegal de hidrocarburos.
