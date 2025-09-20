Gobierno mexiquense dona tejidos y material biológico para heridos de explosión en Iztapalapa
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud estatal, realizó una donación de material biológico para la atención de los lesionados del accidente ocurrido el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, Iztapalapa. La entrega, realizada por el Banco de Tejidos de la Secretaría de Salud del Estado de México, consistió en 12,035 cm² de tejido amniótico y 400 cm² de membrana de colágeno. El material fue recibido por Héctor Hernández Acosta, representante del Banco de Tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Esta donación responde a un incremento en la producción de
tejidos y material biológico, ordenado por la Gobernadora Delfina Gómez
Álvarez, quien ha garantizado un abasto suficiente para brindar atención
gratuita a los hospitales que atienden a los lesionados. El Banco de Tejidos
asegura que existen los recursos necesarios para continuar apoyando en la
recuperación de las víctimas.
De los 14 pacientes hospitalizados inicialmente, siete ya han recibido el alta médica tras mostrar mejora clínica. Los otros siete permanecen en atención médica y seguimiento constante. Además, el Gobierno del Estado de México mantiene una coordinación estrecha con el ISSSTE, el IMSS y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, con el objetivo de asegurar una atención integral a las víctimas y sus familias.
