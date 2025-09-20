¡Viva México! ¡Viva Nopaltepec!: Así ha sido el mes patrio en el municipio
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Nopaltepec se ha
vestido de tricolor con las celebraciones patrias de este mes de septiembre. El
presidente municipal de Nopaltepec, Mario Elizalde Vázquez, encabezó la
ceremonia del tradicional Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre,
en una celebración llena de música, fiesta y orgullo nacional, que reunió a
vecinas y vecinos en un ambiente de unidad y alegría.
La conmemoración se vivió con entusiasmo tanto en la
cabecera municipal como en las comunidades de Venta de Cruz, San Felipe
Teotitlán y San Miguel Atepoxco, donde se llevaron a cabo eventos cívicos y
culturales para honrar a los héroes que nos dieron patria y libertad.
En este sentido, el alcalde destacó la importancia de la unidad entre las comunidades y los municipios.
Además, se llevó a cabo la cabalgata del 16 de septiembre y
la carrera de cintas 2025, momentos llenos de alegría, tradición y buena
compañía.
De esta forma, se conmemoró el 215 aniversario del inicio de la Independencia Nacional, donde el alcalde estuvo acompañado por integrantes del H. Ayuntamiento de Nopaltepec y representantes de las instituciones educativas de todos los niveles, en un desfile cívico que demostró la unión del municipio. Estudiantes, maestros, autoridades auxiliares y familias de la región se unieron para ratificar su compromiso con Nopaltepec.
En este contexto, el alcalde Mario Elizalde estuvo presente
en las tradicionales carreras de cintas que se llevaron a cabo en el Lienzo
Charro de Nopaltepec, con la participación de numerosos jóvenes que demostraron
su habilidad, entusiasmo y amor por las tradiciones del municipio.
“En Nopaltepec vivimos una jornada inolvidable en este mes patrio. La alegría, la tradición y el orgullo nacional se hicieron presentes en todas nuestras comunidades. Nopaltepec reafirma su compromiso con las tradiciones mexicanas y el fortalecimiento del tejido social a través de la cultura y la participación ciudadana. ¡Gracias a todas y todos por ser parte de esta gran celebración! ¡Viva México! ¡Viva Nopaltepec!”, expresó Elizalde Vázquez.
