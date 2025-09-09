¡Le enseñaba como tronaba y que los cachan!: Agarran a dos con una 9mm en Capulhuac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Capulhuac.-
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en
coordinación con la Policía Municipal de Capulhuac, el Centro de Control y
Mando (C2) y la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Toluca,
detuvieron a dos masculinos por presunta portación ilegal de arma de fuego.
La detención ocurrió en la calle Ignacio Allende, del Barrio
de San Miguelito, tras un aviso por detonaciones de arma. Al arribar, los uniformados
observaron a dos hombres, uno de los cuales entregó un objeto al otro, quien lo
ocultó en su chamarra, cosa que le costaría una revisión física conforme al
protocolo, que terminó en el hallazgo de una nueve milímetros.
El arma asegurada es una pistola marca Ceska, color negro,
calibre 9 milímetros, con un cargador. Los sujetos, identificados como Ignacio
“N”, de 44 años, y Víctor “N”, de 36, al ser detenidos, aseguraron que se
encontraban solamente probando el funcionamiento del arma.
Ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de la FGR en Toluca, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión