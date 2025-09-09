50 años de prisión a cuatro por secuestro exprés en Valle de Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que cuatro
hombres fueron sentenciados a 50 años de prisión por el delito de secuestro
exprés con fines de robo, cometido el 9 de agosto de 2023 en el municipio de
Valle de Chalco.
Los sentenciados, José Bernardo Rodríguez Martínez, Lorenzo
Antonio Hernández Sánchez, Alan Jefte Rodríguez Salazar y José Gabriel García
Vázquez, también deberán pagar una multa de $414,960 pesos, así como cubrir la
reparación del daño moral y enfrentar la suspensión de sus derechos civiles y
políticos.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima conducía una
camioneta Nissan NV35 sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Niños Héroes,
cuando fue interceptada por un vehículo Chrysler. Uno de los agresores, Lorenzo
Antonio Hernández Sánchez, la amenazó con un arma de fuego y la obligó a subir
a otro vehículo, en el que fue trasladada al municipio de Texcoco y
posteriormente abandonada.
Gracias al reporte de testigos, elementos policiacos lograron detener a los responsables en la carretera México-Texcoco, a la altura de la colonia San Felipe de Jesús. Los implicados fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social y quedaron a disposición del órgano jurisdiccional que finalmente emitió la sentencia el 4 de septiembre de 2025.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión