Motociclista muere al ser impactado por un coche en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un joven de
entre 25 y 30 años, cuya identidad no pudo ser confirmada, murió la noche de
este miércoles tras un accidente en la colonia El Carmen Totoltepec, Toluca.
Los hechos se registraron cuando la víctima circulaba en una
motocicleta Pulsar gris, al llegar al cruce de Privada Cuauhtémoc y Avenida San
Jerónimo, se impactó contra un Chevrolet Spark azul. El conductor del automóvil
abandonó el lugar tras el choque.
El motociclista quedó tendido e inconsciente sobre el
asfalto. A pesar de llevar casco, los paramédicos del Servicio de Urgencias del
Estado de México (SUEM) confirmaron su fallecimiento en el sitio.
Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron la zona, mientras que la Fiscalía Mexiquense realizó los peritajes correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo.
