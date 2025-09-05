Se le poncha llanta a pipa de agua y termina impactándose con una barda en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La mañana
de ayer, una pipa de agua sufrió un accidente en la orilla de la carretera
Toluca-Tenango, en dirección a Toluca, tras ponchar una llanta que causó que el
conductor perdiera el control del vehículo.
La unidad impactó contra una vivienda y además chocó con dos
automóviles que circulaban por la vía en ese momento, dejando como saldo tres
personas lesionadas y daños materiales en dos vehículos.
Elementos de la policía y equipos de rescate llegaron al
lugar para atender a los heridos, realizar una inspección y asegurar la zona
para evitar mayores riesgos.
La circulación en la carretera se vio afectada durante
varias horas mientras se retiraban los vehículos siniestrados y se limpiaba la
vía.
Las autoridades hicieron un llamado a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes similares.
