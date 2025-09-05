viernes, 5 de septiembre de 2025

Se le poncha llanta a pipa de agua y termina impactándose con una barda en Toluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La mañana de ayer, una pipa de agua sufrió un accidente en la orilla de la carretera Toluca-Tenango, en dirección a Toluca, tras ponchar una llanta que causó que el conductor perdiera el control del vehículo.

La unidad impactó contra una vivienda y además chocó con dos automóviles que circulaban por la vía en ese momento, dejando como saldo tres personas lesionadas y daños materiales en dos vehículos.

Elementos de la policía y equipos de rescate llegaron al lugar para atender a los heridos, realizar una inspección y asegurar la zona para evitar mayores riesgos.

La circulación en la carretera se vio afectada durante varias horas mientras se retiraban los vehículos siniestrados y se limpiaba la vía.

Las autoridades hicieron un llamado a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes similares.

