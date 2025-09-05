NAT5 LIVE México: invertir en lo que nos da vida
Estamos en deuda con la naturaleza, llegó el momento de
saldarla
● El evento se celebrará en el Centro de las Artes de San
Ángel (CASO) y el Instituto Mexicano para la Justicia
(IMJUS) y reunirá a gobiernos, inversionistas,
desarrolladores, instituciones y científicos para presentar proyectos, certificados
de créditos de naturaleza, carbono, agua, biodiversidad y suelo, que financian
desarrollos trazables y benefician a las comunidades; Aleks Syntek se suma como
embajador cultural para redimir su huella de carbono.
Los próximos 6 y 7 de octubre, la Ciudad de México será sede
de NAT5 LIVE, un foro internacional y evento satélite de la México por el
Clima: Semana de Acción (Climate Week), diseñado para demostrar cómo los mercados
voluntarios de naturaleza pueden transformar la economía y dar valor tangible a
los servicios que proveen los ecosistemas: la captura de carbono, la
purificación del aire, el agua y la regeneración de la biodiversidad.
En el espacio histórico de CASO, por primera vez a nivel
mundial, se reunirán 30 proyectos certificados en regeneración ambiental junto
con fondos de inversión, inversionistas internacionales y compañías multinacionales,
para llevar a cabo la compra-venta directa de créditos de regeneración
ambiental sin intervención de terceros. Este hito coloca a México a la
vanguardia en la creación de un modelo económico justo, ecológico y rentable
que convierte a la naturaleza en un activo estratégico.
El evento contará también con el Instituto Mexicano para la Justicia (IMJUS) como sede, creando un puente entre ciencia, economía, cultura y políticas públicas. Se espera la participación de gobiernos, corporativos internacionales y organismos multilaterales, además de cámaras empresariales como EuroCam, la Cámara de Comercio Italiana en México, la Cámara Suiza en México y la Cámara de Comercio de Grecia en México, así como embajadas y organismos internacionales.
La visión de NAT5 LIVE está encabezada por el mexicano
Guillermo Hinojos Mendoza, PhD, CEO de ASES Ecological and Sustainable Services
y de NAT5, especialista en ingeniería ecológica y cambio climático. Con un doctorado
en Cambio Climático por la École des Mines de Paris (Mines-ParisTech), Hinojos
ha sido reconocido por su liderazgo en metodologías para medir huellas de carbono
y biodiversidad, y por integrar sostenibilidad en proyectos de infraestructura,
desde la planeación hasta la restauración.
Su trayectoria incluye rescates de flora y fauna en regiones
remotas de México, proyectos de ordenamiento territorial, estrategias de descarbonización,
programas de formación para gobiernos y empresas, y la creación de estándares
certificados de impacto positivo. Su trabajo lo ha hecho merecedor de reconocimientos
internacionales, como el Life Terra Climate Action Award, consolidándolo como
una de las voces más relevantes en la lucha contra el cambio climático.
“México tiene un papel crucial en la lucha contra el cambio
climático y la pérdida de biodiversidad. NAT5 LIVE nos permite mostrar que
invertir en la naturaleza no es solo una responsabilidad ambiental, sino una
oportunidad real para generar beneficios tangibles para las comunidades y los
ecosistemas”, afirma Guillermo Hinojos.
En el plano cultural, Aleks Syntek ha sido designado embajador
oficial del evento por su compromiso ambiental y social. El músico mexicano
decidió medir y compensar toda la huella de carbono generada por sus giras y
actividades profesionales mediante créditos de naturaleza verificables,
apoyando proyectos de reforestación, restauración de suelos erosionados, protección
de especies y regeneración de fuentes de agua.
“No hay un acto de amor más grande hacia la vida y la humanidad que cuidar nuestro planeta, gracias Nat5 por la oportunidad de abrir conciencias y ponernos manos a la obra, nuestra madre tierra necesita muchísimo que despertemos y actuemos de inmediato, pues aún hay mucho que rescatar y reconstruir para que vivamos muchos años más como civilización", señala Aleks Syntek.
Durante dos días, NAT5 LIVE ofrecerá conferencias
magistrales, paneles, exhibiciones y sesiones de pitch para que desarrolladores
de proyectos presenten soluciones innovadoras y escalables ante inversionistas
y medios internacionales. Será una plataforma de conexión estratégica, donde más
de un millón de créditos de naturaleza positiva estarán en circulación,
permitiendo a empresas y gobiernos compensar y regenerar dentro de su cadena de
valor con evidencia científica y trazabilidad.
Entre las instituciones participantes destacan la Alliance
for Nature, ASES, NAT’H, Biotope, Agencia Francesa de Desarrollo y organismos
gubernamentales como KlimateNet, Carbón Genesys, además de organismos
multilaterales y expertos desarrolladores internacionales de
17 países, la Unión Europea, OPIS de Dow Jones y el Banco Centroamericano de
Integración Económica. La producción y soporte cultural estará a cargo de Lostnights.
Con NAT5 LIVE, México se consolida como referente regional en innovación ambiental y financiera, demostrando que la ciencia, la cultura y la economía pueden unirse en una misma plataforma para regenerar la naturaleza y construir un futuro sostenible.
Acerca de NAT5 LIVE
NAT5 LIVE es una plataforma internacional que conecta gobiernos, empresas, desarrolladores y sociedad civil en torno a los mercados voluntarios de naturaleza. Su objetivo es movilizar capital hacia proyectos de alto impacto socioambiental que regeneren ecosistemas y fortalezcan comunidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión