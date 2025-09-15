Temor ante nuevas lluvias en el EdoMéx: familias siguen en alerta
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- La tarde de ayer,
fuertes lluvias provocaron afectaciones en diversos municipios del Estado de
México, generando encharcamientos severos e interrupciones en servicios
esenciales. Los municipios de La Paz, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán fue donde
se reportó más afectaciones, con reportes de inundaciones que lastimaron tanto
a colonias habitacionales como a instalaciones de salud y asistencia social.
Algunos de los poblados de estos municipios quedaron la noche inundados, tras la
intensa lluvia que duró más de tres horas.
En el municipio de La Paz, las colonias Los Reyes Acaquilpan y Tepozanes registraron acumulaciones significativas de agua. En respuesta, se llevaron a cabo labores de apertura de rejillas y bocas de tormenta, así como el uso de equipo presión-succión para agilizar el desalojo del agua.
Una situación complicada se vivió en el Hospital General de
Zona 53 del IMSS, donde las instalaciones comenzaron a inundarse mientras
recibían heridos de incidentes ocurridos en Iztapalapa. Pacientes, familiares y
personal del hospital formaron barricadas improvisadas para evitar que el agua
siguiera entrando. Las labores de limpieza y desinfección se extendieron
también al DIF Municipal de La Paz, donde se registraron afectaciones.
En Nezahualcóyotl, las colonias Las Águilas y Ampliación Vicente Villada requirieron la intervención de cuadrillas equipadas con tecnología especializada para atender los encharcamientos, restaurar el tránsito en las vialidades y evitar mayores daños a viviendas.
Chimalhuacán también se vio afectado, particularmente en la
avenida Prolongación de Chimalhuacán, a la altura de Jardines de San Agustín,
donde fue necesario liberar ambos sentidos de la vialidad por el acumulamiento
de agua.
La respuesta fue coordinada por el Gobierno del Estado de
México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Grupo
Tláloc, quienes desplegaron personal y equipos especializados para atender la
emergencia. Las acciones se centraron en el restablecimiento de vialidades, la
limpieza de espacios públicos y la mitigación de riesgos para la población.
Las labores continuarán hasta garantizar condiciones seguras en las zonas afectadas, mientras las autoridades evalúan los daños y dan seguimiento a posibles nuevas contingencias derivadas del clima.
