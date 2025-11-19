Anuncian inversión de más de 40 millones de pesos para escuelas de tres municipios mexiquenses
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Con el propósito de
mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la infraestructura escolar,
autoridades del gobierno del Estado de México dieron a conocer un ambicioso
paquete de obras y entregas de mobiliario que beneficiará a más de 21 mil niños
y adolescentes en los municipios de Morelos, Villa del Carbón y Nicolás Romero.
En total, 133 escuelas resultaron favorecidas gracias a una
inversión superior a los 45.5 millones de pesos, destinada tanto a
infraestructura como a la dotación de materiales escolares.
En Morelos, 22 planteles entre preescolares, primarias y secundarias, recibieron mil 212 bienes con una inversión de 2.3 millones de pesos, en beneficio de 2 950 estudiantes.
Por su parte, Villa del Carbón alcanzó 60 escuelas
atendidas, con dos mil 338 materiales entregados. La inversión combinada superó
los 10.2 millones de pesos en mobiliario e infraestructura, destacando
intervenciones en el Jardín de Niños Bertha Von Glumer y la Primaria Justo
Sierra.
El impulso más amplio se registró en Nicolás Romero, donde
51 escuelas fueron fortalecidas mediante obras que rebasan los 33 millones de
pesos y la entrega de tres mil 093 materiales. Entre las acciones sobresale la
transformación de la Secundaria Oficial No. 1104 Carlos Monsiváis, con
construcción de edificios nuevos, aulas, laboratorio, talleres, área
administrativa, rehabilitación de estructuras, muros de contención, sanitarios,
barda perimetral, malla ciclónica y rampas para accesibilidad.
Estas acciones, señalaron las autoridades, tienen como meta incrementar la participación de los alumnos dentro de las aulas de clase, facilitando las herramientas para su mejor desarrollo educativo.
