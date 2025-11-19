miércoles, 19 de noviembre de 2025

Ecatepec y Tlalnepantla firman convenio para reforzar seguridad en la frontera municipal


Ecatepec y Tlalnepantla firman convenio para reforzar seguridad en la frontera municipal

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Los gobiernos de Ecatepec y Tlalnepantla firmaron un convenio de seguridad con el objetivo de frenar delitos y mejorar la respuesta ante emergencias en las zonas donde ambos municipios colindan. El acuerdo incluye apoyo de las dos corporaciones municipales, la Marina y Guardia Nacional.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, aseguró que la prioridad es proteger a la ciudadanía y reforzar la vigilancia en las áreas limítrofes. Por su parte, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, destacó que comparten una frontera compleja y que combatir la inseguridad también implica depurar las corporaciones policiacas.

El convenio contempla operativos coordinados, intercambio de información e inteligencia, capacitación a policías y un uso más eficiente de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Además, se dará atención conjunta a delitos de alto impacto como parte de la estrategia del Mando Coordinado del gobierno federal.

Con este acuerdo, ambos municipios buscan mejorar su capacidad de reacción y fortalecer la vigilancia en los puntos más conflictivos de la zona metropolitana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 