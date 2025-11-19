Ecatepec y Tlalnepantla firman convenio para reforzar seguridad en la frontera municipal
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Los gobiernos de
Ecatepec y Tlalnepantla firmaron un convenio de seguridad con el objetivo de
frenar delitos y mejorar la respuesta ante emergencias en las zonas donde ambos
municipios colindan. El acuerdo incluye apoyo de las dos corporaciones
municipales, la Marina y Guardia Nacional.
La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss,
aseguró que la prioridad es proteger a la ciudadanía y reforzar la vigilancia
en las áreas limítrofes. Por su parte, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez
Cruz, destacó que comparten una frontera compleja y que combatir la inseguridad
también implica depurar las corporaciones policiacas.
El convenio contempla operativos coordinados, intercambio de
información e inteligencia, capacitación a policías y un uso más eficiente de
recursos humanos, materiales y tecnológicos. Además, se dará atención conjunta
a delitos de alto impacto como parte de la estrategia del Mando Coordinado del
gobierno federal.
Con este acuerdo, ambos municipios buscan mejorar su capacidad de reacción y fortalecer la vigilancia en los puntos más conflictivos de la zona metropolitana.
