Asaltan a mujer amenazándola con una navaja: Dos detenidos el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Una tarde que pintaba tranquila se volvió de película en la colonia Unidad Habitacional Cuatro Vientos, cuando dos tipos fueron agarrados en flagrancia después de intentar asaltar a una mujer. Todo ocurrió en la calle Rayón, esquina con Circuito del Sol, donde la víctima fue amagada con una navaja de unos 20 centímetros y hasta sufrió golpes cuando quiso resistirse.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
que patrullaban la zona, parte del Mando Unificado Zona Oriente, llegaron
rápido tras el reporte de la afectada, quien señaló sin dudar a los culpables.
Tras una revisión preventiva, los uniformados aseguraron la navaja y algo de
dinero en efectivo, mientras los sospechosos, identificados como Juan “N”, de
31 años, y José “N”, de 34, eran llevados directito a la Agencia del Ministerio
Público para que se definiera su situación jurídica.
Vecinos del área comentaron que la rapidez de los policías evitó que el asunto pasara a mayores, dejando a los detenidos bajo custodia y a la mujer con un susto que difícilmente olvidará.
