Lo agarran con un arma artesanal, un radio y varias dosis de cristal en Cuautitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán.- Ruperto
“N” de 47 años, fue detenido ayer por elementos de la Secretaría de Seguridad
del Estado de México (SSEM), tras ser señalado por su probable participación en
delitos contra la salud y por portar un arma prohibida.
La detención se llevó a cabo sobre la calle Huapango, en Cuautitlán, como parte de un operativo derivado de las Mesas de Paz implementadas por la dependencia. De acuerdo con los reportes policiales, el hombre adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los azules, quienes procedieron a su identificación y a una revisión preventiva conforme a los protocolos establecidos.
Durante la intervención se aseguraron 49 pequeños empaques
con una sustancia blanquecina con características de cristal, una réplica de
arma de fuego de fabricación artesanal, una báscula gramera y un radio de
comunicación. Todo el material quedó a disposición de las autoridades
correspondientes.
Ruperto “N” fue informado en todo momento del motivo de su detención y de sus derechos humanos. Posteriormente, fue trasladado ante la autoridad ministerial que definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones relacionadas con los delitos que se le imputan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión