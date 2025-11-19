Buen Fin movido en EdoMéx: 155 detenidos en operativos relámpago
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. El Buen Fin 2025 en
el Estado de México no pasó inadvertido, un fin de semana movido, con patrullas
zumbando por avenidas, sirenas rebotando entre centros comerciales y operativos
con despliegues duros y directos.
Entre el 13 y el 17 de noviembre, el operativo coordinado dejó 155 detenidos, muchos sorprendidos en pleno acto, otros tras ser perseguidos entre pasillos atiborrados de compradores. Las capturas incluyeron presuntos responsables de robo con violencia, secuestro exprés, extorsión, portación de armas prohibidas, delitos contra la salud y robo a comercio, pintando un panorama de tensión que obligó a la autoridad a redoblar esfuerzos.
Mientras 3,290 elementos y 255 unidades se repartían por 410
centros comerciales y 576 bancos, los uniformados decomisaron 12 armas blancas,
réplicas de pistola, dos armas cortas, así como cartuchos diversos. Además,
fueron remitidos 36 autos, motos y tractocamiones utilizados presuntamente para
huir o cometer ilícitos.
La presión policiaca permitió recuperar 120 mil 343 pesos en
mercancía y 496 mil 279 en efectivo, arrebatando a los delincuentes su botín
antes de que escaparan entre los tumultos. Un apoyo decisivo vino del C5 Toluca
y C5 Ecatepec, donde operadores siguieron movimientos en tiempo real, guiando a
los equipos de campo para certeros aseguramientos.
Este Buen Fin en el territorio mexiquense no sólo trajo ofertas, también trajo intentos de abuso, intentos que esta vez quedaron frenados gracias a un operativo intenso.
