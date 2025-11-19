“OS:TITÁN” triunfa en la gran final del festival de cortometraje en FES Acatlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En el
Teatro Javier Barros Sierra de la FES Acatlán, en Naucalpan, se celebró la gran
final del 8º Festival Universitario de Cortometraje “Miradas de las Ciudades
Mexiquenses”, organizado por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría
de Desarrollo Urbano e Infraestructura.
Con el tema “Ciudades Inteligentes”, se otorgaron 95 mil pesos en premios. El primer lugar fue para “OS:TITÁN”, de Corporativo Universitario México, que recibió 40 mil pesos por su visión de sociedades responsables con el medio ambiente.
El segundo lugar lo obtuvo “Que el trompo no deje de girar”,
de la UAEMéx, premiado con 30 mil pesos por su reflexión sobre la participación
ciudadana. El tercer sitio fue para “Al tijerazo”, de la FES Acatlán,
reconocida con 25 mil pesos por destacar la movilidad y la conexión urbana.
Durante la ceremonia, el titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, resaltó el impulso de la gobernadora Gómez Álvarez a la juventud y subrayó la importancia de que las y los jóvenes narren su entorno y planteen futuros urbanos. En esta edición se recibieron 88 cortometrajes con la participación de 390 estudiantes de 29 universidades, lo que duplicó la cifra del año anterior. A lo largo de sus ocho ediciones, el festival ha reunido a 1,277 alumnos de 121 universidades y se han presentado 369 trabajos.
