EdoMéx aplicará nuevos requisitos y restricciones para motociclistas desde el 25 de noviembre
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. A partir del 25 de
noviembre, quienes conduzcan motocicleta en la entidad mexiquense deberán
cumplir nuevos requisitos de seguridad. Con la inminente entrada en vigor del
nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México el próximo 25 de noviembre,
los motociclistas mexiquenses estarán sujetos a una serie de requisitos y
restricciones que marcarán un cambio radical en su circulación habitual. El
gobierno estatal puntualizó que sus objetivos son mejorar la seguridad vial y
reducir accidentes, con especial énfasis en quienes utilizan motocicleta como
medio de transporte.
Uno de los puntos medulares del nuevo Reglamento de Tránsito
es la exigencia ineludible a los motociclistas de portar un casco certificado,
con base en normatividades nacionales o internacionales reconocidas. Además,
únicamente serán válidos los cascos que cuenten con menos de cinco años desde
su fabricación, con talla correcta y en óptimo estado de conservación.
Otra disposición clave es la prohibición para que menores de
edad conduzcan motocicletas. Solo personas mayores de 18 años, con licencia
vigente y certificación expedida por la Secretaría de Movilidad, podrán
circular legalmente. Obtener el plástico implica aprobar un examen teórico y
uno práctico, según lo estipula el artículo 43 del renovado reglamento.
En materia de seguridad, se prohíbe trasladar como pasajeros a niñas, niños o adolescentes que no puedan mantenerse sujetos, sentarse correctamente o apoyar con firmeza los pies en los posapiés. El texto legal va más allá y obliga a los motociclistas y a sus acompañantes a portar, además del casco, anteojos protectores que no comprometan la visión periférica y a utilizar chamarra y aditamentos rígidos para las extremidades. Estas medidas buscan evitar lesiones graves tanto en cabeza como en el resto del cuerpo en caso de siniestro.
Las maniobras peligrosas y las conductas temerarias también
quedan expresamente vetadas. El reglamento prohíbe rebasar utilizando el mismo
carril que el vehículo adelantado y establece que todo rebase debe efectuarse
exclusivamente por el lado izquierdo. Uno de los aspectos más innovadores es la
restricción absoluta al tránsito de motocicletas por carriles confinados para
el transporte público y ciclovías. Igualmente, se impide circular por aceras,
camellones o áreas reservadas a peatones. La sanción puede incluir la retención
del vehículo.
La autoridad refuerza el combate a la conducción bajo los
efectos de sustancias. Se fijan límites estrictos: “Ninguna persona puede
conducir motocicletas por la vía pública si tiene una cantidad de alcohol en la
sangre superior a 0.02 gramos por decilitro, o en aire espirado superior a 0.1
miligramos por litro, o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas o tóxicas”, precisa el artículo 106 bis.
El incumplimiento de estas reglas acarrea sanciones
diferenciadas según el número de infracciones pendientes, en un rango que, para
las faltas más graves, puede llegar hasta 20 UMAs. La vigilancia y aplicación
de las sanciones recae en Agentes de Tránsito, quienes cuentan con la
atribución exclusiva de imponer las boletas.
Más allá del ámbito de los motociclistas, el nuevo reglamento consagra una jerarquía de movilidad, priorizando al peatón y a los usuarios menos protegidos de la vía pública. Con estas modificaciones, el gobierno del Edomex apuesta por una cultura vial centrada en la prevención.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión