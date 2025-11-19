Se gradúan 148 policías de proximidad en Huehuetoca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huehuetoca.- En
Huehuetoca, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 148 policías de
Proximidad que concluyeron el Curso de Formación Inicial orientado a fortalecer
un modelo de seguridad con enfoque comunitario. El acto, fue encabezado por la
gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el que destacó que esta generación forma
parte del esfuerzo estatal por profesionalizar a los cuerpos policiales y
consolidar estrategias basadas en la Construcción de la Paz y Seguridad, eje
transversal del gobierno mexiquense.
Durante seis meses de preparación y un total de 1,109 horas de capacitación, los graduados se formaron en derechos humanos, cultura de la legalidad, técnicas y tácticas policiales, intervención comunitaria, así como en instrucción física y disciplina institucional.
Este modelo combina
herramientas operativas con habilidades de cercanía social, con el propósito de
fortalecer la presencia policial en zonas prioritarias, impulsar la prevención,
mejorar los procesos de mediación y garantizar una atención más directa a la
ciudadanía.
Al concluir su formación, los nuevos policías se integrarán
a una unidad especial orientada a municipios prioritarios, donde implementarán
acciones de prevención, acompañamiento y respuesta inmediata. Su despliegue
estará enfocado en regiones con mayor incidencia delictiva y en tareas
destinadas a mejorar la convivencia comunitaria, así como a reforzar la
confianza entre población y autoridad. Esta estrategia busca beneficiar a los
125 municipios del Estado de México y a casi 18 millones de habitantes.
El evento incluyó un reconocimiento a las familias de las y los graduados y una demostración operativa que simbolizó el cierre de su proceso de preparación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión