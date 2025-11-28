Los puestos de TI mejor remunerados en México presentan una significativa escasez de personal
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2025. Mientras las
posiciones relacionadas con Tecnologías de la Información (TI) se consolidan
como las mejor remuneradas del país, México enfrenta una brecha crítica de
talento: siete de cada diez empresas afirman no encontrar el personal
calificado que requieren, lo que abre una ventana de oportunidad especialmente
para jóvenes que buscan construir una carrera en este sector.
La más reciente edición del estudio “Compara Carreras 2025”
del IMCO confirma que las profesiones mejor pagadas son aquellas vinculadas a
la innovación y los planes multidisciplinarios en tecnologías de la información
y la comunicación.
No obstante, esas mismas posiciones encabezan la lista de
vacantes más difíciles de cubrir. Datos de ManpowerGroup indican que el 77% de
las compañías en México reportan dificultades para reclutar talento TI, una
tendencia que se ha agravado durante los últimos años: en 2022 la escasez era
de 68%, en 2023 subió a 73%, y en 2024 alcanzó su punto más alto con 79%.
“La escasez de talento impacta directamente la velocidad de innovación y la competitividad empresarial. Las organizaciones que no logran cubrir roles clave enfrentan retrasos en proyectos, menor productividad y obstáculos para adoptar nuevas tecnologías”, subrayó Damian Malfatti, director de Experis México.
¿Qué perfiles busca la industria?
Experis, firma especializada en talento TI de ManpowerGroup,
detectó que las empresas necesitan candidatos que combinen habilidades técnicas
con competencias humanas que permitan trabajar de forma transversal.
Los líderes tecnológicos priorizan perfiles capaces de
atender temas críticos como ciberseguridad (46%), inteligencia artificial (35%)
y computación en la nube (34%), además de colaborar con distintas áreas para resolver
retos de negocio (23%).
“Quienes comienzan en estas posiciones deben abrirse a la
colaboración, la experimentación y el trabajo en equipo. Muchos roles en TI
requieren interactuar con diversas áreas de la empresa, por lo que las
habilidades interpersonales son tan relevantes como las técnicas”, indicó
Damian Malfatti.
Para quienes buscan iniciarse en el sector tecnológico, hoy
existen oportunidades en roles como soporte técnico (Help Desk), desarrollador
junior, analista QA (Control de Calidad) y administrador de redes junior.
“Para acceder a estas posiciones no siempre se requiere una carrera larga; bastan cursos o programas cortos que proporcionan los fundamentos técnicos necesarios. La tecnología evoluciona rápido y las habilidades de hoy pueden transformarse mañana. Por eso, mantenerse actualizado en nuevas herramientas, lenguajes de programación y tendencias del sector es clave para crecer en una carrera TI”, concluyó el director de Experis México.
