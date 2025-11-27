Inician megajornada de vacunación en el Estado de México

EdoMéx en Líena / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El día de
ayer se realizó una megajornada de vacunación en el estacionamiento del Estadio
de Fútbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, encabezada por la Gobernadora
del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; organizada por la Universidad
Autónoma del Estado de México y la Secretaría de Salud del Estado.
La cita tuvo vacunas de todo tipo, influenza, COVID-19, neumococo, sarampión y los esquemas completos del cuadro básico para niñas, niños y adolescentes. La meta es aplicar más de 46 mil dosis para reforzar la salud de estudiantes, docentes y vecinos en general.
La Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, comentó que
vacunarse es un acto de responsabilidad y amor. “Cada dosis suma a la salud
individual y familiar”, dijo, mientras invitaba a todos a completar sus cuadros
de vacunación. Personal capacitado estuvo a cargo de la atención, garantizando
calidad y calidez en cada pinchazo.
Por su parte, la Rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza
Delgado, agradeció el apoyo cercano de la Gobernadora y destacó que la vacunación
tiene un efecto positivo en la economía y el desarrollo social.
Para quienes no pudieron asistir, habrá nuevas jornadas en Tecámac el 6 de diciembre y en Texcoco el 10 del mismo mes. Las autoridades recordaron abrigarse en los frentes fríos, consumir frutas con vitamina C, acudir a consultas preventivas y mantener completos los esquemas de vacunación.
