Inician megajornada de vacunación en el Estado de México


EdoMéx en Líena / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El día de ayer se realizó una megajornada de vacunación en el estacionamiento del Estadio de Fútbol Americano “Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz”, encabezada por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría de Salud del Estado.

La cita tuvo vacunas de todo tipo, influenza, COVID-19, neumococo, sarampión y los esquemas completos del cuadro básico para niñas, niños y adolescentes. La meta es aplicar más de 46 mil dosis para reforzar la salud de estudiantes, docentes y vecinos en general.

La Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, comentó que vacunarse es un acto de responsabilidad y amor. “Cada dosis suma a la salud individual y familiar”, dijo, mientras invitaba a todos a completar sus cuadros de vacunación. Personal capacitado estuvo a cargo de la atención, garantizando calidad y calidez en cada pinchazo.

Por su parte, la Rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, agradeció el apoyo cercano de la Gobernadora y destacó que la vacunación tiene un efecto positivo en la economía y el desarrollo social.

Para quienes no pudieron asistir, habrá nuevas jornadas en Tecámac el 6 de diciembre y en Texcoco el 10 del mismo mes. Las autoridades recordaron abrigarse en los frentes fríos, consumir frutas con vitamina C, acudir a consultas preventivas y mantener completos los esquemas de vacunación.

