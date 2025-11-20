jueves, 20 de noviembre de 2025

Policía de Tecámac mata a su compañero y se suicida tras discusión


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La tranquila noche en el fraccionamiento Rancho Santa Cruz, Tecámac, se vio interrumpida cuando dos elementos de la Guardia Civil tuvieron un percance que culminó en el asesinato de uno y el suicidio de otro.

Los hechos se registraron cuando al cambio de turno, el oficial identificado como Alejandro “N” e Iván “N” comenzaron a tener una discusión que subió de tono, misma que se trataría de un tema personal – sentimental.

Todo parecía una simple riña entre dos compañeros, hasta que Alejandro “N” desenfundó su arma de cargo y cegado de furia, le disparó directo en la cabeza a Ivan “N” quien perdió la vida al momento en el sitio.

Todo rápidamente se volvió un caos. Al escuchar la detonación, demás compañeros intentaron ayudar pero cuando pudieron reaccionar, Alejandro “N” ya había atentado contra su vida, intentando suicidarse con un disparo similar.

En cuestión de minutos, personal castrense de la SEDENA y Guardia Nacional arribaron, además de elementos de emergencia que confirmaron la muerte del azul, trasladando al homicida al Hospital 200 del IMSS, donde minutos después se confirmó la ausencia de signos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga el caso. Los cuerpos fueron retirados por el Servicio Médico Forense.

