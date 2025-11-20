Policía de Tecámac mata a su compañero y se suicida tras discusión
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La tranquila
noche en el fraccionamiento Rancho Santa Cruz, Tecámac, se vio interrumpida
cuando dos elementos de la Guardia Civil tuvieron un percance que culminó en el
asesinato de uno y el suicidio de otro.
Los hechos se registraron cuando al cambio de turno, el
oficial identificado como Alejandro “N” e Iván “N” comenzaron a tener una discusión
que subió de tono, misma que se trataría de un tema personal – sentimental.
Todo parecía una simple riña entre dos compañeros, hasta que
Alejandro “N” desenfundó su arma de cargo y cegado de furia, le disparó directo
en la cabeza a Ivan “N” quien perdió la vida al momento en el sitio.
Todo rápidamente se volvió un caos. Al escuchar la detonación,
demás compañeros intentaron ayudar pero cuando pudieron reaccionar, Alejandro “N”
ya había atentado contra su vida, intentando suicidarse con un disparo similar.
En cuestión de minutos, personal castrense de la SEDENA y
Guardia Nacional arribaron, además de elementos de emergencia que confirmaron
la muerte del azul, trasladando al homicida al Hospital 200 del IMSS, donde
minutos después se confirmó la ausencia de signos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga el caso. Los cuerpos fueron retirados por el Servicio Médico Forense.
