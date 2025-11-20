Operación Enjambre: excomisario de Acambay es investigado ahora por extorsión
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acambay.- Eulises
“N”, excomisario y exdirector de Seguridad Pública de Acambay, volvió a
colocarse bajo el reflector judicial después de que un juez emitió fallo de
condena por el delito de extorsión, derivado de hechos ocurridos durante la
operación “Enjambre”. La audiencia de individualización de sanciones quedó
fijada para el 21 de noviembre.
El expediente revela que en junio de 2024, el exmando
policiaco contrató a varias personas para trabajos diversos; pero para agosto,
según la investigación fiscal, les ordenó vigilar una pollería en Acambay y
“levantar” al dueño, incluso entregándoles armas de fuego. Ante la negativa,
las víctimas habrían recibido amenazas de cárcel y agresiones contra sus
familias, lo que detonó la indagatoria que lo señaló como responsable.
Este no es su primer choque con la justicia: el pasado 27 de
octubre, Eulises “N” fue sentenciado a 68 años y 6 meses de prisión por
desaparición forzada, en agravio de Agustín “N”, comisario de Seguridad Pública
de Temascalcingo, y su escolta Juan Carlos “N”. Además, continúa bajo lupa por
otros hechos ligados a la misma operación.
La Operación “Enjambre” mantiene en jaque a servidores y exservidores públicos municipales, presuntamente vinculados a delitos de alto impacto cometidos por grupos criminales que han sembrado violencia en el Estado de México.
