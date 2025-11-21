Volcadura de pipa desata alarma en la México - Pachuca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La
madrugada de hoy, vecinos cercanos a la 30-30 México – Pachuca vivieron
momentos de terror cuando una pipa cargada con amoniaco volcó sobre la vía
principal, generando riesgo de intoxicación para las viviendas cercanas.
Según reportes preliminares, el accidente se registró
alrededor de las dos de la mañana y de inmediato se recibió el aviso a través
de llamadas de emergencia. Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública de
Ecatepec, Bomberos y Protección Civil, quienes implementaron un operativo para
controlar la situación.
Durante la intervención, se evacuaron al menos 40 personas
de sus casas para evitar cualquier riesgo. Afortunadamente, no se reportaron
lesionados, aunque el susto fue mayor al interrumpir el sueño de los vecinos.
Fuentes extraoficiales indican que el conductor de la pipa huyó antes de que las autoridades llegaran al sitio, dejando la unidad y su peligrosa carga abandonadas. Bomberos y Protección Civil lograron finalmente controlar la fuga y asegurar el área, evitando una tragedia mayor.
