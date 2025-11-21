viernes, 21 de noviembre de 2025

Volcadura de pipa desata alarma en la México - Pachuca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La madrugada de hoy, vecinos cercanos a la 30-30 México – Pachuca vivieron momentos de terror cuando una pipa cargada con amoniaco volcó sobre la vía principal, generando riesgo de intoxicación para las viviendas cercanas.

Según reportes preliminares, el accidente se registró alrededor de las dos de la mañana y de inmediato se recibió el aviso a través de llamadas de emergencia. Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública de Ecatepec, Bomberos y Protección Civil, quienes implementaron un operativo para controlar la situación.

Durante la intervención, se evacuaron al menos 40 personas de sus casas para evitar cualquier riesgo. Afortunadamente, no se reportaron lesionados, aunque el susto fue mayor al interrumpir el sueño de los vecinos.

Fuentes extraoficiales indican que el conductor de la pipa huyó antes de que las autoridades llegaran al sitio, dejando la unidad y su peligrosa carga abandonadas. Bomberos y Protección Civil lograron finalmente controlar la fuga y asegurar el área, evitando una tragedia mayor.

