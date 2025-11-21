Se metieron a robar y les salió mal: Tres detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chapultepec.- La
noche de este martes, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM) detuvieron a tres presuntos delincuentes señalados de meterse a
una casa para agarrar todo lo que podían sin permiso.
Los pillos se encontraban ya pensando en dónde vender las
cosas, sin contemplar que el auxilio fue solicitado por un ciudadano que
reportó el ingreso de individuos a su domicilio. Tras un despliegue operativo
coordinado, los presuntos responsables fueron capturados sobre la avenida
Libertad, en la colonia Centro.
Los detenidos responden a los nombres de Jimmy “N”,24 años;
José “N” de 20 y Jesús “N” 27. Se les encontraron en sus pertenencias diversos
objetos que al parecer habían sido robados momentos antes.
Los implicados fueron notificados del delito que se les imputa y de sus derechos, y posteriormente presentados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.
