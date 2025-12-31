Atacan a balazos a funcionaria del ayuntamiento de Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La mañana de
hoy en Tecámac, el año nuevo se vio en problemas cuando una funcionaria
municipal fue atacada a balazos a plena luz del día, sembrando el pánico entre
vecinos. Tania “N” viajaba en un vehículo oficial cerca de su domicilio cuando
sujetos armados abrieron fuego sin mediar palabra. Uno de los disparos hizo
blanco en su brazo, provocando momentos de confusión y alarma en la zona,
mientras el vehículo lograba salir del lugar entre el rugido de las
detonaciones.
La presidenta municipal confirmó el atentado y señaló que la
funcionaria fue trasladada de inmediato para recibir atención médica, donde
permanece fuera de peligro. En tanto, la Fiscalía abrió una carpeta de
investigación para dar con los responsables de este ataque que sacude a la
administración municipal, mientras elementos de la Guardia Civil desplegaron un
operativo en calles aledañas en busca de los agresores.
Aunado, el ayuntamiento condenó enérgicamente el hecho y exigió castigo ejemplar.
