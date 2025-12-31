miércoles, 31 de diciembre de 2025

Atacan a balazos a funcionaria del ayuntamiento de Tecámac


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La mañana de hoy en Tecámac, el año nuevo se vio en problemas cuando una funcionaria municipal fue atacada a balazos a plena luz del día, sembrando el pánico entre vecinos. Tania “N” viajaba en un vehículo oficial cerca de su domicilio cuando sujetos armados abrieron fuego sin mediar palabra. Uno de los disparos hizo blanco en su brazo, provocando momentos de confusión y alarma en la zona, mientras el vehículo lograba salir del lugar entre el rugido de las detonaciones.

La presidenta municipal confirmó el atentado y señaló que la funcionaria fue trasladada de inmediato para recibir atención médica, donde permanece fuera de peligro. En tanto, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este ataque que sacude a la administración municipal, mientras elementos de la Guardia Civil desplegaron un operativo en calles aledañas en busca de los agresores.

Aunado, el ayuntamiento condenó enérgicamente el hecho y exigió castigo ejemplar.

