Avanza la rehabilitación urbana en municipios con alerta de género
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Las calles de
varios municipios mexiquenses comienzan a mostrar un nuevo semblante gracias al
avance de las obras de mejoramiento urbano impulsadas por el Gobierno del
Estado de México. Con el 50 por ciento de progreso reportado por la Secretaría
de Desarrollo Urbano e Infraestructura, las intervenciones se concentran en
zonas con Alerta de Violencia de Género y buscan transformar espacios inseguros
en corredores confiables para las mujeres.
La estrategia forma parte del programa “Caminemos Seguras”, que apuesta por una rehabilitación urbana con perspectiva de género. En este esfuerzo participan también la Secretaría de las Mujeres y el equipo encabezado por Carlos Maza Lara, titular de Sedui.
En Tlalnepantla, la avenida Acueducto experimenta una de las
intervenciones más amplias con la renovación de banquetas y guarniciones,
instalación de cámaras de videovigilancia y la colocación de botones de pánico
que buscan ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo. En
Cuautitlán Izcalli, las obras se concentran en la avenida Primero de Mayo,
donde se mejoran banquetas y se interviene un cruce peatonal considerado de
alto flujo para garantizar una movilidad más segura. En Naucalpan, los trabajos
en la avenida Jardines de San Mateo incluyen la rehabilitación de banquetas y
un reforzamiento de la iluminación pública.
Estas acciones forman parte de una estrategia estatal que
abarca a 13 municipios, entre ellos Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca,
Tultitlán, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Toluca, donde se realizan
diagnósticos y obras orientadas a prevenir la violencia y mejorar el entorno
urbano.
El objetivo final es devolver la seguridad a los espacios cotidianos con calles mejor iluminadas, banquetas en buen estado y dispositivos tecnológicos de apoyo, “Caminemos Seguras” busca que mujeres y peatones en general transiten sin temor y con mayor confianza en su entorno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión