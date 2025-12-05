viernes, 5 de diciembre de 2025

Inicia segunda etapa de mejoramiento de la plaza municipal de Temoaya


Inicia segunda etapa de mejoramiento de la plaza municipal de Temoaya

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Temoaya.- La Plaza Municipal de Temoaya volvió a colocarse en el centro de la conversación con el arranque de la segunda etapa de su proyecto de mejoramiento, una intervención que busca no solo arreglar ladrillos y jardineras, sino devolverle a la comunidad un espacio donde la vida pública vuelva a sentirse viva. La obra, impulsada por el Gobierno del Estado de México, contempla una inversión superior a los 13.9 millones de pesos, que se suman a los 38 millones ya ejercidos en la primera fase.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, encabezaron el arranque de los trabajos que forman parte del “Programa de Obra Pública Estatal”. Desde temprano, vecinos se asomaban para ver el movimiento de maquinaria y cuadrillas, curiosos por lo que vendrá para una plaza que ha sido testigo de celebraciones, protestas, festivales y tardes sin mayor prisa.

En esta nueva etapa, la mirada está puesta en la restauración integral de la fachada del Palacio Municipal y en el mejoramiento de las calles que abrazan la plaza, Vicente Guerrero, Anáhuac y el tramo de Melchor Ocampo en su cruce con Benito Juárez, son vialidades que a diario cargan con el flujo del pueblo y que, con esta intervención, pretenden ganar orden, seguridad y un aspecto más amable.

La primera etapa, ya entregada, dejó huella con la renovación del quiosco, el reloj emblemático, la fuente de ornato, las jardineras, áreas verdes y la pérgola. También incluyó trabajos en las calles Fray Pedro de Gante, Portal Morelos y Ayuntamiento, lo que comenzó a dibujar la nueva cara de este punto de encuentro.

La apuesta oficial es devolverle a Temoaya un espacio digno, funcional y con identidad, un lugar donde las familias puedan caminar con gusto, los comerciantes trabajar con tranquilidad y las futuras generaciones reconocer un pedazo de su historia común.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 