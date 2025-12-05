Inicia segunda etapa de mejoramiento de la plaza municipal de Temoaya
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Temoaya.- La Plaza
Municipal de Temoaya volvió a colocarse en el centro de la conversación con el
arranque de la segunda etapa de su proyecto de mejoramiento, una intervención
que busca no solo arreglar ladrillos y jardineras, sino devolverle a la
comunidad un espacio donde la vida pública vuelva a sentirse viva. La obra,
impulsada por el Gobierno del Estado de México, contempla una inversión
superior a los 13.9 millones de pesos, que se suman a los 38 millones ya
ejercidos en la primera fase.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, encabezaron el arranque de los trabajos que forman parte del “Programa de Obra Pública Estatal”. Desde temprano, vecinos se asomaban para ver el movimiento de maquinaria y cuadrillas, curiosos por lo que vendrá para una plaza que ha sido testigo de celebraciones, protestas, festivales y tardes sin mayor prisa.
En esta nueva etapa, la mirada está puesta en la
restauración integral de la fachada del Palacio Municipal y en el mejoramiento
de las calles que abrazan la plaza, Vicente Guerrero, Anáhuac y el tramo de
Melchor Ocampo en su cruce con Benito Juárez, son vialidades que a diario
cargan con el flujo del pueblo y que, con esta intervención, pretenden ganar
orden, seguridad y un aspecto más amable.
La primera etapa, ya entregada, dejó huella con la
renovación del quiosco, el reloj emblemático, la fuente de ornato, las
jardineras, áreas verdes y la pérgola. También incluyó trabajos en las calles
Fray Pedro de Gante, Portal Morelos y Ayuntamiento, lo que comenzó a dibujar la
nueva cara de este punto de encuentro.
La apuesta oficial es devolverle a Temoaya un espacio digno, funcional y con identidad, un lugar donde las familias puedan caminar con gusto, los comerciantes trabajar con tranquilidad y las futuras generaciones reconocer un pedazo de su historia común.
