Encuentran cuerpo en descomposición flotando en el canal “El Jaral”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- La tarde
de ayer, vecinos de la comunidad de San Juan, Tutltitlán, hicieron un el
macabro hallazgo de un cuerpo humando en estado de descomposición flotando dentro
del canal “El Jaral” a la altura de la caseta de cobro del Circuito Exterior
Mexiquense.
El cadáver, que ya se encontraba hinchado, fue reportado de
inmediato a las autoridades. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México llegaron al lugar para realizar el levantamiento y empezar con
las investigaciones.
Hasta ahora se desconoce la causa de la muerte pero comienzan las pesquisas.
