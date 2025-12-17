miércoles, 17 de diciembre de 2025

Encuentran cuerpo en descomposición flotando en el canal “El Jaral”


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- La tarde de ayer, vecinos de la comunidad de San Juan, Tutltitlán, hicieron un el macabro hallazgo de un cuerpo humando en estado de descomposición flotando dentro del canal “El Jaral” a la altura de la caseta de cobro del Circuito Exterior Mexiquense.

El cadáver, que ya se encontraba hinchado, fue reportado de inmediato a las autoridades. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegaron al lugar para realizar el levantamiento y empezar con las investigaciones.

Hasta ahora se desconoce la causa de la muerte pero comienzan las pesquisas.

