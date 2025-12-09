martes, 9 de diciembre de 2025

Dictan 62 años de cárcel a dos por asesinato en Lerma


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Lerma.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Vianey Ochoa Jaramillo y Humberto Escamilla Varela fueron condenados a 62 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con el comunicado, los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, cuando la víctima, un hombre cuya identidad no fue revelada, caminaba por la vía pública en el municipio de Lerma. Según la investigación, los sentenciados, junto con tres sujetos más, interceptaron a la víctima, lo agredieron verbalmente y posteriormente dispararon contra él, provocando su muerte en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron.

La Policía de Investigación realizó diversas diligencias que permitieron identificar y detener a los presuntos responsables. Una vez capturados, Vianey Ochoa Jaramillo y Humberto Escamilla Varela fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, quedando a disposición de la autoridad judicial.

Actualmente, de los otros tres involucrados, dos ya han sido sentenciados y uno cuenta con orden de aprehensión vigente. Tras el proceso legal, el juez dictó 62 años de prisión para los sentenciados, cumpliéndose así la sanción por el delito cometido.

