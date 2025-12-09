Dictan 62 años de cárcel a dos por asesinato en Lerma
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Lerma.- La Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Vianey Ochoa
Jaramillo y Humberto Escamilla Varela fueron condenados a 62 años de prisión
por el delito de homicidio calificado.
De acuerdo con el comunicado, los hechos ocurrieron en
diciembre de 2021, cuando la víctima, un hombre cuya identidad no fue revelada,
caminaba por la vía pública en el municipio de Lerma. Según la investigación,
los sentenciados, junto con tres sujetos más, interceptaron a la víctima, lo
agredieron verbalmente y posteriormente dispararon contra él, provocando su
muerte en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron.
La Policía de Investigación realizó diversas diligencias que
permitieron identificar y detener a los presuntos responsables. Una vez
capturados, Vianey Ochoa Jaramillo y Humberto Escamilla Varela fueron
ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, quedando a
disposición de la autoridad judicial.
Actualmente, de los otros tres involucrados, dos ya han sido sentenciados y uno cuenta con orden de aprehensión vigente. Tras el proceso legal, el juez dictó 62 años de prisión para los sentenciados, cumpliéndose así la sanción por el delito cometido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión