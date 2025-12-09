Cae en Ecatepec coche ligado a sangriento homicidio en Chimalhuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Una
intensa movilización de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
culminó con el aseguramiento de un vehículo relacionado con un homicidio
ocurrido semanas atrás en territorio de Chimalhuacán, así como con la detención
de un hombre identificado como Javier “N”, quien fue puesto a disposición de las
autoridades correspondientes.
Los hechos se remontan al 22 de noviembre, cuando el número
de emergencias recibió un reporte sobre un ataque mortal registrado en Avenida
Obrerismo, entre Aninama y Pachtli, colonia Curtidores. El llamado fue atendido
por operadores del C5 del Estado de México, quienes de inmediato iniciaron el
rastreo mediante cámaras de videovigilancia.
Desde los monitores del centro de control, los agentes
lograron ubicar dos vehículos sospechosos, un Audi A1 blanco, señalado como
posible unidad implicada directamente en el crimen, y un Volkswagen Vento azul
marino, que avanzaba detrás a modo de “muro” para cubrir la huida.
Con estos indicios, la SSEM lanzó una consigna operativa a
las patrullas en campo. Tras varios días de búsqueda intensa, finalmente oficiales
estatales interceptaron al Vento azul marino en calles de Ecatepec. Al
conductor, Javier “N”, le fueron leídos sus derechos y posteriormente quedó a
disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.
Cabe recordar que la otra unidad involucrada, así como dos
personas más, ya habían sido aseguradas desde el 27 de noviembre, como parte
del mismo caso.
La investigación continúa su curso, y las autoridades reiteraron que todas las personas detenidas se presumen inocentes mientras no se declare lo contrario conforme a la ley.
