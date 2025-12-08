Los vinculan a proceso por robo a casa habitación en Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- Brayan
Isaí “N” y Manuel “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación
en un violento robo a casa habitación en Chiautla.
Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2024 en la
colonia San Juan, cuando los dos imputados, acompañados de otras personas,
irrumpieron en el domicilio de la víctima. Los hombres la amenazaron
directamente con un arma de fuego, registraron la vivienda y sustrajeron dinero
y objetos de valor, para luego huir con rumbo desconocido.
Tras el reporte, el Agente del Ministerio Público inició la
investigación que permitió ubicar a Brayan Isaí “N” y Manuel “N” como presuntos
responsables. Con la orden de aprehensión en mano, fueron detenidos e
ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.
La Autoridad Judicial determinó prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La FGJEM destacó que ambos deberán ser considerados inocentes hasta que un juez dicte sentencia en su contra.
