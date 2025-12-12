Operativo Guadalupano 2025: Seguridad y cuidado para más de un millón de fieles
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Con el espíritu religioso
hacia la Virgen de Guadalupe, miles de personas ya se preparan para las
tradicionales celebraciones que este año se extenderán hasta el 13 de
diciembre. Para garantizar que la fiesta transcurra en paz, la Secretaría de
Seguridad del Estado de México puso en marcha el operativo “Guadalupano 2025”,
enfocado en cuidar a quienes participan en misas, peregrinaciones y visitas a
templos, así como a quienes se dirigen hacia la Basílica de Ciudad de México.
Se espera que alrededor de 1.6 millones de fieles se concentren en 901 templos y en 248 misas de gran afluencia, además de 72 peregrinaciones, por lo que la presencia policial será notable. Un total de 1,972 policías estatales, apoyados por 470 unidades vehiculares, 16 binomios caninos y 30 caballos, estarán atentos para brindar seguridad y prevenir cualquier incidente.
El operativo contempla cordones de seguridad, vigilancia
fija y recorridos constantes de patrullaje, además del monitoreo desde los C5
con cámaras de videovigilancia. En materia vial, se implementarán dispositivos
y cortes de circulación alrededor de las iglesias más concurridas, coordinados
por la policía de tránsito, para que el flujo de personas y vehículos sea más
seguro y ordenado.
Los elementos de seguridad también estarán realizando
patrullajes a pie y motorizados, con apoyo de caballos, para prevenir
alteraciones al orden público, así como robos de vehículos y a transeúntes. La
recomendación principal a la ciudadanía es acercarse a los policías ante
cualquier eventualidad y no dudar en pedir apoyo.
La idea es que la devoción y la tradición se vivan con tranquilidad, sin que la multitud o los imprevistos empañen la experiencia de quienes se acercan a rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe.
