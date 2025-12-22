Gobierno mexiquense busca actualizar leyes de seguridad y fortalecer a policías
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La
gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, envió a la Legislatura
estatal una iniciativa que busca actualizar y armonizar las leyes locales de
seguridad pública con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
con la intención de fortalecer el trabajo en materia de seguridad y poner en el
centro el respeto a los derechos humanos.
La propuesta plantea cambios a la Constitución estatal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Seguridad del Estado de México, con el objetivo de contar con instituciones más eficientes y mejor coordinadas. Uno de los puntos clave es el fortalecimiento de las capacidades de investigación de las policías estatales y municipales, ampliando sus facultades para recabar información, preservar indicios y recibir denuncias, siempre bajo la conducción del Ministerio Público.
La iniciativa también reconoce a las Mesas de Paz como
espacios fundamentales para la toma de decisiones inmediatas y la coordinación
operativa, permitiendo un trabajo más cercano entre autoridades estatales, la
Fiscalía y el Poder Judicial. Además, se propone la integración del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, que reunirá a las principales instancias del ramo
y sesionará de manera ordinaria una vez al año.
Otro de los ejes centrales es la profesionalización de los
cuerpos de seguridad, con mejoras en el servicio de carrera, capacitación
constante y condiciones laborales dignas. Se busca que los elementos cuenten
con prestaciones completas, que van desde servicios médicos y pensiones, hasta
apoyos para vivienda, guarderías, becas y licencias de maternidad y paternidad.
La iniciativa también abre la puerta a una mayor
participación social, mediante foros y consultas públicas en las que podrán
participar organizaciones, academia y grupos históricamente discriminados, para
que sus opiniones influyan en la construcción de políticas de seguridad. Todo
ello con un enfoque de igualdad, no discriminación y atención prioritaria a las
violencias de género.
Con estos cambios, el gobierno estatal busca que el actuar de las instituciones de seguridad sea más cercano a la ciudadanía, con reglas claras, personal mejor preparado y un enfoque humano que contribuya a construir un entorno más seguro para los mexiquenses, aunque siempre suele haber un fallo en este tipo de decisiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión