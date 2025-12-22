Inauguran Unidad Deportiva en El Oro
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. El Oro.- La Unidad Deportiva de Tapaxco ya luce renovada y lista para recibir a niñas, niños, jóvenes y familias del municipio de El Oro, con una inversión de más de 18.8 millones de pesos, el espacio fue rehabilitado como parte del Programa de Obra Pública del Gobierno estatal y beneficiará directamente a cerca de 37 mil habitantes de la región, quienes ahora cuentan con instalaciones modernas para el deporte, la recreación y la convivencia.
La entrega de esta obra fue encabezada por el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, y la presidenta municipal de El Oro, Juana Díaz Peñaloza, acompañados por autoridades estatales y municipales. El proyecto no solo mejoró la imagen del lugar, también impulsó la generación de más de mil 600 empleos directos e indirectos, además de contribuir a una mayor tranquilidad en la zona, con efectos positivos en la reducción de delitos y el fortalecimiento del tejido social.
La unidad deportiva cuenta ahora con cancha de futbol con
pasto sintético, trotapiesta con tartán, cancha de futbol rápido y una cancha
de usos múltiples. A esto se suman oficinas administrativas, sanitarios y
vestidores, andadores y rampas que garantizan la accesibilidad universal.
También se realizaron obras de drenaje y canales pluviales, se instaló cercado perimetral con malla ciclónica y se renovó la pintura y la fachada del auditorio, dando como resultado un espacio más seguro, funcional y pensado para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
