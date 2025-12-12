Inician megajornada de vacunación y mastografías gratuitas en Texcoco
Ayer se inauguró la Megajornada de Vacunación y Mastografías
gratuitas en Texcoco, en medio del brote nacional de sarampión, que ha afectado
principalmente a personas sin esquema de vacunación, cientos de familias
acudieron para protegerse y completar sus dosis pendientes. El resultado fue
contundente ya que se aplicaron 6 mil 817 vacunas y se realizaron 210
mastografías sin costo.
En la jornada se ofrecieron biológicos contra influenza, COVID-19, neumococo, sarampión y varias vacunas necesarias para completar esquemas básicos, lo que ayudó a reforzar la prevención en un momento clave. También se impulsó la detección oportuna del cáncer de mama mediante estudios dirigidos a mujeres de 40 a 69 años.
Durante el evento, José Erik Urrutia Favila, director de
Servicios de Salud del ISEM, subrayó la urgencia de mantener las vacunas al
día, especialmente frente al repunte de sarampión. Por su parte, el presidente
municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez, reconoció el esfuerzo del Gobierno del
Estado de México por acercar estos servicios a quienes más lo necesitan.
La jornada no solo permitió reforzar la protección contra
enfermedades de temporada, sino que también acercó diagnósticos confiables y
oportunos para la población. Y para quienes no pudieron asistir, la buena noticia
es que esto no termina aquí; el 15 de enero se realizará otra Megajornada en el
Parque Sierra Hermosa, en Tecámac, con servicios gratuitos para toda la
comunidad.
Mientras tanto, la Secretaría de Salud recordó que la vacunación es un servicio permanente en los centros de salud, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir y mantener sus esquemas completos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión