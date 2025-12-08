Innovación, reciclaje y participación en el Segundo Encuentro “Basura Cero”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- Más de
800 personas en se reunieron en Toluca para el segundo encuentro “Basura Cero”,
un foro que se está convirtiendo en el punto de encuentro para quienes buscan
nuevas formas de darles una segunda vida a los residuos. La Secretaría del
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizó el evento con la idea de
acercar al gobierno, empresas, academia y sociedad, y lograr que más actores entren
al modelo de economía circular.
Durante la jornada, la titular de la dependencia, Alhely Rubio Arronis, explicó que el objetivo es compartir experiencias y tecnologías que ayuden a mejorar el manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; la idea es dejar atrás la visión tradicional de “usar y tirar” y apostar por un enfoque “Basura Cero”, donde prácticamente todo pueda aprovecharse antes de convertirse en desecho.
Más de 50 empresas se sumaron al encuentro y 43 de ellas
montaron exhibiciones con productos y servicios relacionados con la correcta
disposición de residuos. También se notó el interés de varios municipios
mexiquenses, que acudieron para conocer prácticas que podrían aplicar en sus
propias comunidades.
El programa incluyó charlas sobre innovación en gestión de residuos, procesos de bioconversión y la transición del modelo lineal al regenerativo, un reto que especialistas consideran clave para enfrentar los desafíos ambientales actuales. En conjunto, el evento dejó claro que en el Estado de México cada vez hay más manos dispuestas a trabajar para que los residuos dejen de ser un problema y se conviertan en oportunidades.
