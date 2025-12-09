Hallan restos de feto humano en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Este lunes, vecinos
de la colonia Héroes de la Independencia, se toparon con un hallazgo que los
dejó horrorizados, cuando los restos de un feto humano abandonados a mitad de
la calle fueron vistos.
Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía sobre las
calles Ignacio Zaragoza y Mariano Abasolo, en el municipio más peligroso del
Estado de México, Ecatepec. Quienes transitaban por la zona aseguraron que la
escena era desgarradora, y de inmediato dieron aviso a las autoridades.
Aunque parecía que no vendrían, después de más de 7 horas, al
lugar arribaron elementos de seguridad y peritos, quienes realizaron las
diligencias correspondientes, levantando los restos para su traslado y para iniciar
la investigación que permita esclarecer cómo y por qué fueron abandonados en
plena vía pública.
Vecinos manifestaron su indignación y temor ante este
macabro hallazgo, mientras las autoridades municipales iniciaron un operativo
de investigación para dar con los responsables. Por el momento, se desconoce si
existen pistas sobre quién o quiénes pudieron dejar los restos.
Hasta el momento no se reportan detenidos.
