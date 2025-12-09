martes, 9 de diciembre de 2025

Hallan restos de feto humano en Ecatepec


Hallan restos de feto humano en Ecatepec

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Este lunes, vecinos de la colonia Héroes de la Independencia, se toparon con un hallazgo que los dejó horrorizados, cuando los restos de un feto humano abandonados a mitad de la calle fueron vistos.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía sobre las calles Ignacio Zaragoza y Mariano Abasolo, en el municipio más peligroso del Estado de México, Ecatepec. Quienes transitaban por la zona aseguraron que la escena era desgarradora, y de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Aunque parecía que no vendrían, después de más de 7 horas, al lugar arribaron elementos de seguridad y peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes, levantando los restos para su traslado y para iniciar la investigación que permita esclarecer cómo y por qué fueron abandonados en plena vía pública.

Vecinos manifestaron su indignación y temor ante este macabro hallazgo, mientras las autoridades municipales iniciaron un operativo de investigación para dar con los responsables. Por el momento, se desconoce si existen pistas sobre quién o quiénes pudieron dejar los restos.

Hasta el momento no se reportan detenidos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 