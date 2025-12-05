CODHEM entrega apoyo humanitario a personas migrantes en albergues mexiquenses
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) entregó este martes
donaciones recaudadas durante el Migratón 2025 para apoyar a personas migrantes
que se encuentran en albergues de Huehuetoca, Apaxco y Metepec. Entre lo
entregado hubo ropa, cobijas, alimentos enlatados, calzado, papel de baño y
juguetes.
La entrega estuvo a cargo de Joel Rosales Quiñonez, Visitador Adjunto de Atención a Personas Migrantes, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y Jesús Flores Borboa, Visitador General de Atención y Coordinación Especializada. La iniciativa formó parte de la colecta nacional Migratón, impulsada por el Instituto Nacional de Migración.
Según la CODHEM, 2025 se convirtió en el año con más
artículos recabados desde que comenzaron estas acciones, un apoyo que llega en
un contexto donde, en 2024, se registraron 7,552 personas extranjeras en
situación migratoria irregular en el Estado de México.
La idea detrás de esta entrega es garantizar que las personas en movilidad cuenten con dignidad, protección y respeto de sus derechos mientras reciben atención en los albergues. Desde la CODHEM aseguran que estas acciones reflejan su compromiso con la solidaridad y con quienes más lo necesitan.
