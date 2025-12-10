Mexicana de Aviación suma su quinto Embraer E-195E2 y despega con más fuerza rumbo al Mundial
Mexicana de Aviación continúa acelerando su crecimiento. La aerolínea recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) su quinto avión Embraer E-195E2, una pieza clave en su plan de expansión rumbo a una flota proyectada de 20 aeronaves. El nuevo integrante, con capacidad para 132 pasajeros, fue recibido con el tradicional arco de agua en el hangar de la compañía, un gesto simbólico que suele acompañar la llegada de aviones recién integrados.
Más allá del festejo, esta incorporación tiene un impacto
operativo inmediato, la oferta total de asientos de Mexicana aumentará en un
25%, lo que permitirá fortalecer y optimizar las 14 rutas que actualmente
opera. En términos prácticos, la aerolínea podrá mejorar frecuencias, ajustar
horarios y responder a una demanda que ha venido creciendo desde su
relanzamiento.
Pero la estrategia de Mexicana no se queda en el corto
plazo. Con la Copa Mundial de la FIFA acercándose, la compañía ya prepara un
plan especial para atender las sedes mundialistas, anticipando un incremento
significativo en el flujo de pasajeros. El nuevo E-195E2, junto con los que aún
están por llegar, jugará un papel central en esa operación.
Por ahora, Mexicana celebra la llegada de su quinto Embraer, mientras su flota y sus ambiciones continúan tomando altura.
