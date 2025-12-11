San Luis Metal Fest: El festival gratuito de metal más ambicioso del país. El cartel final llegará el 20 de diciembre.
San Luis Potosí volvió a colocarse en el mapa internacional
del metal con un anuncio que cimbró tanto a la escena mexicana como a miles de
seguidores en Latinoamérica: el San Luis Metal Fest 2026, que llevará por
nombre “The Awakening of Darkness”, se celebrará los próximos 16 y 17 de mayo
de 2026 en el Teatro del Pueblo de la FENAPO, convirtiéndose desde su
nacimiento en uno de los proyectos más ambiciosos, visionarios y de mayor
impacto social que ha visto la escena pesada en la última década. Un festival
de gran escala, sin precedentes, que apuesta por un modelo arriesgado y
profundamente comunitario: el acceso será totalmente gratuito, con registro
previo y la donación de algún producto que se dará a conocer en breve.
En una presentación a medios que desbordó entusiasmo y
expectativa, estuvieron presentes Reyna Garay, encargada de Relaciones Públicas
de Sierra Centro Producciones; Charlie Salgado, director de Medussa
Entertainment; así como Iván Jahzeel, pieza clave en la construcción del
concepto artístico. Juntos delinearon los pilares de un evento que no solo
busca competir con los grandes festivales del mundo, sino redefinir lo que un
festival gratuito puede significar para una ciudad, para un estado y para toda
una comunidad metalera. En dicha conferencia se revelaron algunos detalles
previos y las primeras bandas, resaltando que será el 20 de Diciembre cuando se
conozca a los headliners.
Desde el escenario acondicionado para la conferencia, se
dieron a conocer las primeras bandas internacionales confirmadas: Void,
Hellripper, Necrofier, Atomic Agressor y los legendarios Crimson Glory, nombres
que por sí solos ya anticipan una descarga de furia técnica, oscuridad
ceremonial y peso histórico. Sin embargo, la revelación más esperada tendrá que
aguardar unos días más: el cartel final —incluyendo a las bandas headliner— se
dará a conocer el próximo 20 de diciembre, fecha que ya ha encendido la
especulación entre seguidores, promotores y medios especializados.
Charlie Salgado abrió la conversación con una declaración
que marcó el tono de la tarde: “Lo que estamos construyendo no es solo un
festival; es un mensaje. Queremos demostrar que en México también se pueden
hacer eventos masivos de clase mundial sin que el acceso sea una barrera. El
metal siempre ha sido una comunidad, y esta vez esa comunidad será la
protagonista.” Su intervención destacó la ambición del proyecto, que desde sus
bases logísticas busca un nivel de producción comparable con Wacken, Hellfest o
Bloodstock.
Por su parte, Iván Jahzeel, visiblemente emocionado al mostrar el branding oficial de The Awakening of Darkness, señaló: “La gente todavía no sabe lo que viene. Las bandas que anunciaremos el 20 de diciembre son de esas que uno espera toda una vida para ver. Este festival será un parteaguas para San Luis, para México y para la manera en que entendemos la cultura del metal. Que sea gratuito no significa que sea pequeño; al contrario, lo hace más grande y más urgente.”
La encargada de Relaciones Públicas, Reyna Garay, subrayó el
valor social y cultural del proyecto, enfatizando que detrás de esta iniciativa
no existe ningún apoyo económico del gobierno, sino la convicción de dos
productoras mexicanas —Medussa Entertainment y Sierra Centro Producciones— de
que el metal puede convertirse en un motor cultural y turístico de gran escala.
“San Luis tiene una identidad fuerte, y el metal también. Queremos que ese
cruce genere movimiento, derrama económica, turismo y orgullo. Este festival
pertenece a la gente, al público que se registra, a quienes aman este género.
Por eso es gratuito. Por eso lo estamos haciendo así.”
• Los
primeros 5,000 registros obtendrán acceso VIP, con beneficios especiales en
zonas de visibilidad y comodidades exclusivas.
• Los
siguientes 10,000 registros formarán parte de la Zona Preferente, ubicada
frente al escenario.
• Finalmente,
se liberarán 15,000 accesos adicionales para la Zona General, sumando un total
de 30,000 asistentes, cifra que posiciona al festival como uno de los eventos
gratuitos de metal más grandes del continente.
Además de los conciertos, el festival presentará el pabellón
de mercancía, arte y cultura metalera más grande jamás montado en México, con
creadores y expositores de distintos países; áreas dedicadas a la cultura y
gastronomía de San Luis Potosí —incluida la riqueza simbólica y natural de la
Huasteca—; espacios para medios, creadores de contenido y prensa; y zonas de
experiencia que complementarán la narrativa oscura y monumental de esta primera
edición.
Desde esta conferencia, la organización invitó a la
comunidad metalera a registrarse lo antes posible, y a hacerlo con
responsabilidad. “Este festival nace del corazón del público,” dijo Salgado. “Y
queremos que lo viva la gente que realmente respira metal.”
El San Luis Metal Fest 2026, con su concepto “The Awakening of Darkness”, se perfila no solo como un evento masivo, sino como el despertar de una nueva etapa para el metal en México: una en la que la oscuridad reúne, la música une y la comunidad se convierte en un acto de resistencia cultural. Este 20 de Diciembre se conocerá el cartel final y a los headliners.
