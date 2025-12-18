Se gradúan casi mil nuevos policías en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En la
Universidad Mexiquense de Seguridad se cerraron los cursos de formación inicial
y, de paso, se abrieron las puertas a casi mil nuevos policías que desde ya se
suman a las tareas de vigilancia en el Estado de México. Fueron 996 elementos
los que recibieron su constancia y su encargo, en un acto encabezado por la
gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Son 501 Policías de Proximidad Estatal, 276 Policías de Proximidad Municipal y 219 Custodios Penitenciarios que llegan para reforzar la prevención del delito, el trato directo con la gente, la atención ciudadana y la seguridad en los centros penitenciarios. La idea, se dijo, es que estén donde hace falta; colonias, barrios, municipios y penales, en un estado que rebasa los 18 millones de habitantes y donde la demanda de seguridad no da tregua.
La formación, según se explicó, no fue improvisada ya que hubo disciplina, conocimientos técnicos, entrenamiento operativo y un énfasis fuerte en valores éticos. Los nuevos elementos pasaron por foros internacionales de seguridad, torneos tácticos y deportivos, y un proceso que busca policías más cercanos y mejor preparados. Todo esto forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la paz y la tranquilidad, una ruta que cuenta con el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El evento también sirvió para anunciar inversiones en
equipamiento, patrullas y mejores condiciones laborales para los cuerpos de
seguridad.
A este evento también se dieron cita Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad; Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico y José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la JUCOPO de la LXII Legislatura, además de representantes de la Defensa, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
